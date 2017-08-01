Блэйк Гриффин: НБА нужно отказаться от чемпионского титула

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин с юмором отреагировал на предложение генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори отказаться от определения самого ценного игрока регулярного чемпионата.



«Если честно, НБА нужно отказаться и от чемпионского титула. Не знаю, зачем он нужен. Всем по кубку за участие», – написал Гриффин на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что в июле Блэйк подписал с «Клипперс» новый долгосрочный контракт. За следующее пять сезонов 28-летний баскетболист заработает $ 173 млн.

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