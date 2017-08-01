Столяр: все игры на ЧМ U19 были по-своему сложными

Баскетболистка сборной России U19 Ольга Столяр, ставшая с командой чемпионкой мира, прокомментировала выступление россиянок на турнире.



«Все игры на турнире были по-своему сложными. Выделю четвертьфинал с австралийками, где наши соперницы устроили настоящую погоню в концовке, и, конечно, финал с американками. В нем было очень много эмоций, классных комбинаций и, наоборот, нелепых промахов. Мы сумели отыграть десятиочковое отставание за счёт командной игры, желания победить и характера. Считаю, что Маша Вадеева справедливо стала самым ценным игроком турнира. Впрочем, и Раиса Мусина заслужила попадание в символическую пятёрку. Они много сделали для сборной, играли в командный баскетбол, брали на себя инициативу в решающие моменты игры», — цитирует Столяр издание «Известия».