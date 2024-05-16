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Стала известна статистика Бронни Джеймса во время 2-го матча на драфт-комбайне НБА

Стала известна статистика Бронни Джеймса во время 2-го матча на драфт-комбайне НБА
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Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поучаствовал в тренировочной игре среди участников драфта-2024. Бронни завершил матч с 13 очками, попав 4 броска из 10. Юный баскетболист провёл на паркете 23 минуты.

Команда, за которую выступал Бронни, победила со счётом 90:83. На трибунах присутствовали родители Бронни — Саванна и Леброн.

Вчера, 15 мая, Бронни во время мероприятия измерили рост, который составил 186,69 см. Примечательно, что это существенно ниже, чем сообщалось ранее. Прежде сын Леброна заявлялся как 193-сантиметровый защитник.

Напомним, драфт-комбайн НБА проходит в Чикаго с 12 по 19 мая. Ранее стало известно, что сын Леброна получил медицинское разрешение участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации и играть в лиге.

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