Бронни Джеймс: всегда стараюсь выйти на паркет и играть с максимальной отдачей

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, рассказал, с каким настроем выходит на баскетбольный паркет.

«Я всегда стараюсь выйти на поле и играть с максимальной отдачей. Пытаюсь играть в правильный баскетбол. Я играю усердно и всегда буду играть усердно, и я чувствую, что это проявляется в моей обороне», — заявил Бронни после матча драфт-комбайна.

Бронни завершил матч с 13 очками, попав 4 броска из 10. Юный баскетболист провёл на паркете 23 минуты. Команда, за которую выступал защитник, победила со счётом 90:83. На трибунах присутствовали родители Джеймса — Саванна и Леброн.

Напомним, драфт-комбайн НБА проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков