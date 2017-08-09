Кириленко: вход на матчи сборной России в Казани будет бесплатным

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что вход на матчи товарищеского турнира в Казани с участием сборной РФ будет для болельщиков бесплатным.



«Мы хотим пригласить всех друзей баскетбола в «Баскет-Холл» в Казани, где будет играть наша сборная. Каждый желающий должен использовать возможность посмотреть матчи международного турнира с участием четырёх участников Евробаскета: России, Германии, Венгрии и Исландии. И конечно, воочию увидеть игру нашей национальной команды. Вход на все матчи будет бесплатным», — цитирует Кириленко ТАСС.



Товарищеский турнир в Казани будет проходить с 11 по 13 августа.