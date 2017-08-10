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Паттерсон выбыл из строя на срок до шести недель

10 августа 2017, четверг. 21:03 Баскетбол

Мощный форвард «Оклахома-Сити Тандер» Патрик Паттерсон выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. 10 августа баскетболист перенёс артроскопическую операцию на левом колене.

По словам генерального менеджера клуба Сэма Прести, операция нужна была, чтобы убедиться в отсутствии структурных повреждений колена, которые могли выбить Паттерсона из строя на долгий срок. Ожидается, что он вернётся в строй к старту тренировочного лагеря 26 сентября.

Нынешним летом Паттерсон подписал с «Тандер» трёхлетний контракт на $ 16,4 млн.

Источник: Официальный сайт "Оклахома-Сити Тандер" Сообщить об ошибке
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Оклахома-Сити Тандер Патрик Паттерсон
Новости. Баскетбол
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