Паттерсон выбыл из строя на срок до шести недель

Мощный форвард «Оклахома-Сити Тандер» Патрик Паттерсон выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. 10 августа баскетболист перенёс артроскопическую операцию на левом колене.

По словам генерального менеджера клуба Сэма Прести, операция нужна была, чтобы убедиться в отсутствии структурных повреждений колена, которые могли выбить Паттерсона из строя на долгий срок. Ожидается, что он вернётся в строй к старту тренировочного лагеря 26 сентября.

Нынешним летом Паттерсон подписал с «Тандер» трёхлетний контракт на $ 16,4 млн.