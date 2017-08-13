Харклесс — о возможном обмене в «Никс»: если это случится, то так тому и быть

Лёгкий форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Мо Харклесс, прокомментировал слухи о его возможном обмене в «Нью-Йорк Никс». Предполагается, что игрок может стать частью сделки по обмену Кармело Энтони в команду из Орегона.

«Для меня не значит ничего, буду ли я вовлечён в обмен или нет. Если так, то так тому и быть. Я просто хочу знать, пройду ли я здесь тренировочный лагерь. В моей предыдущей команде „Орландо“ мы были в процессе перестройки, в „Портленде“ же система налажена, потому вообще-то мне здесь комфортно», — приводит слова Харклесса New York Dayli News.

В минувшем регулярном чемпионате Харклесс принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 10 очков и совершая 4,4 подбора в среднем.