«Локомотив-Кубань» объявил о расставании с Джонсом

«Локомотив-Кубань» объявил о расставании с американским центровым Кевином Джонсом. Джонс попросил клуб о расторжении контракта в связи с желанием вернуться на родину. «Локомотив» получил компенсацию, а Джонс не сможет перейти в другой клуб Еврокубка или Единой лиги ВТБ.

«После неплохого сезона, по ходу которого все болельщики его полюбили, я не совсем понимаю, почему Кевин решил уйти. В «Локо» созданы все условия для развития и прогресса. У нас были отличные отношения, но, как бы там ни было, я желаю ему удачи в дальнейшем!» — цитирует главного тренера «Локомотива» Сашу Обрадовича сайт клуба.

Фото Джонса доступно в "инстаграме" «Локомотива».