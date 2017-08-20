Джон Уолл: сказал Маркифу Моррису, что на четыре матча брат станет ему врагом

Разыгрывающий «Вашингнтон Уизардс» Джон Уолл начал морально готовить мощного форварда Маркифа Морриса к принципиальным противостояниям с «Бостон Селтикс», за который с предстоящего сезона будет выступать его брат-близнец Маркус.



«Я сказал Маркифу: «Дружище, я знаю, что он твой брат, и вы с ним очень близки. Но на эти четыре матча с «Бостоном» Маркус станет твоим врагом». И Моррис согласился с этим», – цитирует Уолла CSN MidAtlantic.



Маркиф и Маркус Моррис выступали вместе за «Финикс Санс» в течение двух лет, но последние два сезона играют за разные команды.