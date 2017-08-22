Братья Моррис обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах

28 августа Маркус и Маркифф Моррис предстанут перед судом. В вину братьям вменяется нападение при отягчающих обстоятельствах. По заявлениям пострадавшего Эрика Худа, он получил перелом носа и ряд телесных повреждений в результате нападения на него четырёх человек, в том числе братьев Моррис.

Сообщается, что баскетболисты были дружны с Худом, однако отношения с ним испортились после того, как баскетболисты обнаружили СМС-переписку потерпевшего с их матерью. Сами обвиняемые отрицают вину, заявляя, что у них нет каких-либо связей с Худом, сообщает The Score.

В случае обвинительного приговора игроки будут отстранены от выступлений. Кроме того, им будет грозить тюремное заключение.

Минувший сезон Маркус Моррис провёл в составе «Детройт Пистонс», а этим летом перешёл в «Бостон Селтикс». Маркифф Моррис с 2016 года выступает за «Вашингтон Уизардс».