Найт полностью пропустит сезон-2017/18 из-за разрыва крестообразных связок

Разыгрывающий «Финикс Санс» Брэндон Найт перенёс операцию по устранению последствий разрыва крестообразных связок левого колена, сообщает ESPN. По её результатам стало известно, что игрок полностью пропустит предстоящий сезон-2017/18. Он получил травму в межсезонье во время благотворительного матча во Флориде.

В минувшем сезоне 25-летний Найт, выступающий за «Финикс» в течение последних трёх лет, набирал по 11 очков и отдавал по 2,4 передачи за 21 минуту в среднем за игру в 54 поединках регулярного чемпионата.