Мотеюнас не может присоединиться к сборной Литвы из-за урагана в Хьюстоне

Мощный форвард «Шаньдуна» Донатас Мотеюнас не может вылететь из Хьюстона, чтобы присоединиться к сборной Литвы для участия в Евробаскете-2017, сообщает 15min.lt. Мотеюнас покинул расположение сборной, чтобы присутствовать на родах своей девушки. Однако из-за последствий урагана «Харви» в Техасе все авиарейсы из Хьюстона были отменены или перенесены.

Главный тренер литовцев Дайнюс Адомайтис надеется, что форвард сможет прибыть в лагерь команды позднее, но до начала турнира.

На первом этапе Евробаскета-2017 Литва сыграет в группе В вместе со сборными Германии, Италии, Израиля, Грузии и Украины.