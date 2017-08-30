«Филадельфия» подписала контракт с Макаду и Блэкмоном

Клуб «Филадельфия Сиксерс» объявила на своём официальном сайте о подписании контрактов с двукратным чемпионом НБА Джеймсом Майклом Макаду и Джеймсом Блэкмоном.



С Макаду, пребывавшим в статусе свободного агента, был подписан двусторонний контракт. Ранее тяжёлый форвард выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого и стал двукратным чемпионом НБА.



Быстрый форвард Джеймс Блэкмон, который не был выбран на драфте-2017 ни одной из команд, подписал с «Сиксерс» контракт новичка. В прошлом сезоне он выступал в студенческой лиге за университет Индианы.