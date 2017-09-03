Мессина: Попович приехал, потому что боится встречи с Италией на ОИ-2020

Главный тренер сборной Италии Этторе Мессина с юмором прокомментировал присутствие наставника сборной США Грега Поповича на матче группового этапа Евробаскета-2017 с Украиной.



«Очень приятно, что Попович приехал и наблюдал за игрой. Думаю, это доказывает, что он очень боится встречи со сборной Италии на Олимпийских играх — 2020. Именно поэтому Грег прибыл, чтобы заранее посмотреть на будущего соперника», – цитирует Мессину Eurohoops.



Мессина является ассистентом Поповича в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс».