Греция обыграла Польшу и вышла в плей-офф, Слукас набрал 26 очков

Сборная Греции одержала вторую победу на Евробаскете, обыграв сборную Польши в пятом туре группового турнира. Этот успех позволил грекам обеспечить себе выход в плей-офф.

В первой четверти инициатива в матче была на стороне поляков, которые выиграли её с разницей в шесть очков. Во второй четверти греки не только догнали соперников, но и вышли вперёд, уйдя на перерыв в статусе лидеров.

После большого перерыва поляки пытались навязать борьбу оппонентам в третьей четверти. Однако все их усилия были разрушены мощным рывком сборной Греции в заключительном игровом отрезке. Итоговая победа эллинов — 95:77. Самым результативным в составе победителей стал защитник Костас Слукас, набравший 26 очков. У поляков 26 очков в активе Дамиана Кулига.

В 1/8 финала сборная Греции встретится с командой Литвы.