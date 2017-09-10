Итудис: на данный момент УНИКС превосходит ЦСКА по качеству

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис пояснил причины поражения от УНИКСа в товарищеском матче.



«Это была наша вторая игра, и мы хорошо сражались на протяжении трёх четвертей. Четвёртый период получился лучше для УНИКСа, сегодня соперники в почти полном составе превосходят нас по качеству. У них хорошая, креативная, хорошо тренированная команда. Очевидно, что это не тот результат, который нам нужен, но в некоторых ситуациях мы добились прогресса. С точки зрения силы и физической готовности мы не на одном уровне с ними, и это нормально. Мы многое увидели, и теперь ждём матчей в Греции», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 71:89.