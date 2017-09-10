Стоимость «Нью-Йорка» выросла до $ 3,5 млрд после продаж «Клипперс» и «Хьюстона»

Стоимость «Нью-Йорк Никс» выросла до $ 3,5 млрд после недавних продаж «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс», сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Macquarie Research. Ещё в феврале Forbes оценил «Нью-Йорк» на $ 200 млн меньше, хотя и тогда организация имела высшую стоимость в НБА.

Несмотря на то что «Никс» не выходят в плей-офф уже четыре сезона подряд, на рост их цены повлияли большая популярность баскетбола в Нью-Йорке и масштабная сделка по продаже прав на показ матчей НБА по национальному телевидению.