Сборная Словении впервые в истории выиграла Евробаскет-2017

Сборная Словении нанесла поражение сборной Сербии со счётом 93:85 в финале чемпионата Европы по баскетболу 2017 года, финальная часть которого проходила в Стамбуле.



В целом встреча проходила в равной борьбе, и во многом победа словенцев была обеспечена изумительной игрой разыгрывающего защитника «Майами Хит» Горана Драгича, который набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов и отдал 3 результативные передачи. Впрочем, это не помогло Горану обойти россиянина Алексея Шведа в споре за первую строчку в таблице лучших снайперов турнира.

Эта победа стала для Словении первой в истории чемпионатов Европы и мира.