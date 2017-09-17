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Сборная Словении впервые в истории выиграла Евробаскет-2017

17 сентября 2017, воскресенье. 23:30 Баскетбол

Сборная Словении нанесла поражение сборной Сербии со счётом 93:85 в финале чемпионата Европы по баскетболу 2017 года, финальная часть которого проходила в Стамбуле.

В целом встреча проходила в равной борьбе, и во многом победа словенцев была обеспечена изумительной игрой разыгрывающего защитника «Майами Хит» Горана Драгича, который набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов и отдал 3 результативные передачи. Впрочем, это не помогло Горану обойти россиянина Алексея Шведа в споре за первую строчку в таблице лучших снайперов турнира.

Эта победа стала для Словении первой в истории чемпионатов Европы и мира.

ЧЕ-2017 (м). Финал
17 сентября 2017, воскресенье. 21:30 МСК
Словения
93 : 85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)
Сербия
Словения: Горан Драгич - 35, Препелич - 21, Рэндольф - 11, Дончич - 8, Блажич - 7, Мурич - 5, Николич - 4, Видмар - 2, Чанчар, Димец, Загорац, Ребец
Сербия: Богданович - 22, Мачван - 18, Лучич - 9, Бирчевич - 8, Гудурич - 6, Кузмич - 6, Марьянович - 6, Мичич - 4, Йович - 2, Штимац - 2, Милосавлевич - 2, Лазич
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сербии — Баскетбол Сборная Словении — Баскетбол Горан Драгич
Новости. Баскетбол
17 сентября 2017, воскресенье
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16 сентября 2017, суббота
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