Маркиф Моррис выбыл из строя на месяц после операции по поводу грыжи

Мощный форвард «Вашингтон Уизардс» Маркиф Моррис выбыл из строя ориентировочно на месяц после операции по поводу спортивной грыжи, сообщает ESPN. Игрок почувствовал дискомфорт во время обычной тренировки в межсезонье, но хирургическое вмешательство было отложено из-за участия братьев Моррис в судебном процессе, где они выступают в роли обвиняемых в нападении.

В минувшем сезоне 28-летний Моррис набирал по 14 очков и совершал по 6,5 подбора за 31 минуту в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,1 очка и 6,4 подбора за 29 минут в плей-офф.