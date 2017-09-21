Лень подпишет квалификационное предложение «Финикса» в ближайшие дни

Центровой «Финикс Санз» Алексей Лень планирует подписать соглашение с командой в ближайшие дни, сообщает ESPN. По информации источника, контракт на сумму $ 4,2 млн будет подписан за несколько дней до начала тренировочного лагеря «Санз».



«Финикс», по сообщениям пресс-службы клуба, планирует изучить прогресс Леня в следующем сезоне, прежде чем подписать с украинским игроком долгосрочный контракт. Лень за последние два сезона провёл в составе «Финикса» 80 матчей, в среднем набирая 8 очков за игру, совершая 6,6 подбора и 1,3 блока.