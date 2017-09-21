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Стал известен календарь сборной России в отборочном турнире на КМ-2019

21 сентября 2017, четверг. 20:43 Баскетбол

Мужская сборная России по баскетболу стартует в отборочном турнире Кубка мира — 2019 матчем в гостях с Боснией и Герцеговиной 24 ноября, сообщает сайт Российской федерации баскетбола. Первую домашнюю игру россияне проведут 27 ноября в Нижнем Новгороде. Соперниками россиян станут бельгийцы.

Остальные матчи первого квалификационного турнира Кубка мира россияне проведут в 2018 году: 22 февраля они сыграют с Францией (в гостях), 25 февраля – с Боснией и Герцеговиной (дома), 29 июня – с Бельгией (в гостях), 2 июля – с Францией (дома).

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
21 сентября 2017, четверг
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