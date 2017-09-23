Понкрашов: нынешний УНИКС похож на тот, что был при Тринкьери

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов после поражения в овертайме от тель-авивского «Маккаби» (100:101) в товарищеском матче сравнил нынешнюю команду казанского клуба с той, что была при итальянском наставнике Андреа Тринкьери.



«Сейчас главное – качество игры. А оно с каждым матчем улучшается. Мы стараемся проводить работу над ошибками, делать правильные выводы. Было указание за две секунды до конца четвёртой четверти фолить – так как было +3. Мы не смогли и получили «трёшку», игра перешла овертайм.

Впечатления от команды обалденные. Новый тренер правильно настраивает нас и учит быть командой. Подобрался хороший коллектив: никто не отлынивает и все готовы выполнять черновую работу. Я не работал с Тринкьери, но многие говорят, что эта команда похожа на ту, что была при нём. Игра заточена не под одного игрока, а под всю команду, и самое главное: все понимают, что основная цель – победа. Не количество очков и минут, а именно победа.

Тренер донёс до меня свои требования. Стараюсь чётко выполнять то, что он просит, и особо не выдумывать. Мне кажется, что на данный момент мы оба довольны процессом", – цитирует Понкрашова «БИЗНЕС Online».