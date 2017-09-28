28 сентября пройдёт последнее заседание по делу братьев Моррис

28 сентября присяжные выслушают заключительное слово по делу братьев Моррис сообщает The Score. Маркифф Моррис и Маркус Моррис обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах.



По версии следствия, Маркус и его брат Маркиф напали на Эрика Худа, который писал СМС-сообщение их матери. Ситуация произошла в 2015 году, когда братья Моррис выступали в составе «Финикс Санз».



Адвокаты братьев настаивают, что их подзащитные не участвовали в избиении потерпевшего, который получил ряд травм, включая сломанный нос. Игрокам грозит тюремное заключение и дисквалификация как минимум на 10 матчей в НБА.