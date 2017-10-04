Маркифф и Маркус Моррис признаны невиновными по делу о нападении

Маркифф и Маркус Моррис признаны невиновными по всем статьям обвинения о нападении при отягчающих обстоятельствах. Такое решение вынес суд присяжных округа Марикопа, сообщает ESPN.



Братья Моррисы проходили по делу о нападении на некоего Эрика Худа в 2015 году неподалёку от одного из спортзалов Финикса. Пострадавший утверждал, что на него напали четверо человек, в числе которых были и братья Моррисы. В результате нападения он получил ряд травм, в том числе и перелом носа. Сторона обвинения настаивала на том, что Худ подвергся «организованному нападению» из-за своей СМС-переписки с матерью Маркиффа и Маркуса.



Адвокаты обвиняемых опровергли факт участия братьев в нападении, настаивая, что Худ попытался извлечь финансовую выгоду, оказывая прессинг на Моррисов, выступающих в НБА. Из-за суда братья вынуждены были пропустить начало нового сезона НБА.