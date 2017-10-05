19 очков Шведа помогли «Химкам» разгромить «Цмоки-Минск»

Подмосковные «Химки» успешно стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Команда Барцокаса добыла уверенную домашнюю победу над «Цмоки-Минск». В первой четверти зрители увидели малорезультативный баскетбол, сильнее в ней были хозяева — 16:11. В следующей десятиминутке гости сумели навязать борьбу фаворитам и сократили отставание на одно очко. На перерыв команды ушли при счёте 39:35.

Определяющей в матче стала третья четверть, в которой «Химки» победили с разницей в 14 очков. В заключительном игровом отрезке команда Барцокаса нарастила преимущество, уверенно доведя поединок до победы — 83:55



Самым результативным в составе победителе стал Алексей Швед, набравший 19 очков. У «Цмоки-Минск» 10 очков в активе Давида Кравиша.