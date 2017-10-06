Игроки «Хьюстон Рокетс» набрали 144 очка в матче с «Шанхай Шаркс»

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» нанесли сокрушительное поражение китайскому клубу «Шанхай Шаркс» в предсезонном товарищеском матче. Американцы не оставили шансов соперникам, добившись победы со счётом 144:82.



Самым результативным игроком встречи стал Тревор Ариза, за 24 минуты набравший 18 очков. Эрик Гордон записал на свой счёт 17 очков, а Клинт Капела — 16. В активе Джеймса Хардена 9 очков и 10 передач, Крис Пол стал автором 11 очков и 12 передач.



НБА. Предсезонный матч



«Хьюстон Рокетс» — «Шанхай Шаркс» — 144:82 (43:16, 38:25, 26:21, 37:20).