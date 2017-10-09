Рондо может пропустить до четырёх недель из-за паховой грыжи

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри сообщил, что у разыгрывающего защитника команды Рэджона Рондо обнаружена паховая грыжа. Восстановление 31-летнего баскетболиста может занять до четырёх недель.



В ближайшее время Рондо встретится со специалистом, который определит степень серьёзности травмы и сроки возвращения.



В минувшем сезоне Рэджон помог «Чикаго Буллз» в 69 матчах регулярного чемпионата. Разыгрывающий проводил на площадке по 26,7 минуты, набирал по 7,8 очка, отдавал по 6,7 передачи, собирал по 5,1 подбора и совершал по 1,4 перехвата в среднем за игру.

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