«Хьюстон» победил «Мемфис», «Портленд» взял верх над «Финиксом»

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» одержали победу над «Мемфис Гриззлиз» в предсезонном матче, результат игры — 101:89. На счету Джеймса Хардена 18 очков и 9 передач, лучшим в составе «Мемфиса» стал Эндрю Харрисон, набравший 17 очков.



В другом матче игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказались сильнее соперников из «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 113:104. Самым результативным игроком противостояния стал нападающий «солнечных» Джош Джексон, записавший в свой актив 22 очка.



НБА. Предсезонные матчи



«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 89:101 (25:21, 22:23, 19:27, 23:30)

«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:113 (21:27, 19:27, 21:32, 43:27).