21 очко Хиггинса помогло ЦСКА обыграть «Милан»

Московский ЦСКА завоевал домашнюю победу в матче первого тура Евролиги над «Миланом». В ходе встречи хозяева сумели отыграть двузначное отставание.



В первой четверти слабая игра «армейцев» в защите позволила гостям набрать 30 очков и создать отрыв в 14 очков. Во втором игровом отрезке команде Итудиса удалось немного сократить отставание, и на большой перерыв команды ушли при счёте 48:38 в пользу «Милана».



В третьей десятиминутке ЦСКА удалось совершить рывок, и перед последней четвертью хозяева уже вели в счёте — 65:64. В заключительной четверти «армейцы» развили успех и оформили итоговую победу — 93:84.

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 21 очко. У «Милана» 17 очков в активе Эндрю Гаудлока.