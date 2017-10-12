27 очков Джексона принесли победу «Маккаби» над «Бамбергом»

Тель-авивский «Маккаби» удачно стартовал в новом сезоне Евролиги. Израильский клуб добыл выездную победу над «Бамбергом».

Уступив в первой четверти с разницей в 6 очков, гости выравняли ситуацию к большому перерыву. В третьей десятиминутке немецкая команда вновь вырвалась вперёд. Тем не менее в заключительном игровом отрезке «Маккаби» разгромил соперника с разницей «+21» и тем самым оформил итоговую победу — 88:71.

Самым результативным в составе израильтян стал Пьер Джексон, остановившийся в шаге от дабл-дабла: 27 очков, 9 передач и 7 подборов. У «Бамберга» 16 очков и 5 передач — в активе Никоса Зисиса.