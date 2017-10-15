Флеваракис: у «Астаны» пока есть проблемы с сыгранностью

Главный тренер «Астаны» Костас Флеваракис рассказал о своих впечатлениях от игры подопечных в матче с «Зенитом», который завершился поражением астанинцев со счётом 73:84.



«В первой четверти «Зенит» играл очень агрессивно, в хорошем темпе, мы же включились только во второй половине матча, когда отставание в счёте было уже велико. У нас пока есть проблемы с сыгранностью, потому что в Кубке Азии играл немного другой состав, а потому сейчас игроки действуют больше индивидуально, чем командно», — цитирует Флеваракиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.