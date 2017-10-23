Уиггинс стал автором победного трёхочкового в матче с «Оклахома-Сити»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс в концовке поединка регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» принёс своей команде победу, реализовав дальний трёхочковый бросок с сиреной.



Встреча завершилась со счётом 115:113 в пользу подопечных Тома Тибодо. Для «Тимбервулвз» эта победа стала второй в последних трёх матчах.



Уиггинс провёл на площадке 39 минут, набрал 27 очков (10 из 20 с игры), собрал 7 подборов, отдал 4 результативные передачи и совершил 2 перехвата.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.