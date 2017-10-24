Прифтис: УНИКСу важно сдержать скорость «Дарушшафаки»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Дарушшафакой», который состоится 25 октября в Турции в рамках Еврокубка.



«Дарушшафака» — очень сильный и профессиональный соперник. Самая сильная команда в нашей группе. Они играют на высоких скоростях на контратаках и в нападении. Нам очень важно удержать их скорости и не дать им увеличивать темп на наших потерях или принимая неверные решения.



Я очень уважаю тренера Дэвида Блатта. Мы знакомы давно, со времен работы в «Арисе». Забавно будет встретиться в качестве соперников», — цитирует Прифтиса официальный сайт казанского клуба.