Игроки «Басконии» пытаются отговорить Приджиони от отставки

25 октября «Баскония» уступила в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Валенсии». Это поражение стало третьим кряду для «Басконии» в турнире. На данный момент команда занимает последнее место в таблице.

После этой неудачи наставник «Басконии» Пабло Приджиони принял решение подать в отставку. В выездном матче с «Бамбергом» исполняющим обязанности тренера будет Серхио Вальдемильо. По его признанию, он пытался убедить Приджиони остаться у руля команды. Также об этом у наставника попросили игроки «Басконии», навестившие его дома.

«Я пытался Приджиони заставить передумать, но мы должны уважать его решение», — приводит слова Вальдемильо Eurohoops.