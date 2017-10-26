Родионов: меня два года назад «заказали» и хотели убить на глазах болельщиков

Президент «Автодора» Владимир Родионов рассказал, что два года назад его хотели убить на глазах у болельщиков.



«Меня два года назад «заказали», чтобы я был расстрелян прямо у зала, при народе. За то, что хотели у меня отжать мои помещения. Человек сейчас сидит, 10 лет получил. Это имело отношение к баскетболу. Хотели сделать это при баскетбольных зрителях. Сейчас личной охраны у меня нет. Никого не трогаю, никому ничего не должен», — рассказал Родионов в эфире программы «Вид сверху» в рубрике «Честное баскетбольное».