Ж. Обрадович: судьи не отреагировали на три фола «Панатинаикоса» в концовке

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал поражение команды от «Панатинаикоса» (68:70) в гостевом матче Евролиги.



«Считаю, мы играли хорошо, но баскетболисты „Панатинаикоса“, в особенности Паппас, действовали очень агрессивно. В первой половине у нас было семь потерь и пять перехватов. После перерыва — ни одного перехвата при тех же семи потерях. Соперник провёл на семь атак больше, и это был ключевой показатель во второй половине. Классный бросок удался Паппасу, и я отдаю ему должное. Сегодня Никос был очень хорош. Наша команда играла очень медленно во второй половине, и я должен поздравить „Панатинаикос“. Но что касается нашего последнего розыгрыша, то судьи никак не отреагировали на два фола. Даже три! Мы проиграли не из-за их решений, но судьи работали не лучшим образом», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.