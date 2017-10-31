29 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 115:107 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Бен Симмонс, набравший 24 очка. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 22 очка. За «Хьюстон» 29 очков набрал Джеймс Харден, ещё 25 — Эрик Гордон. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

В ещё одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме вырвал победу у «Майами Хит» — 125:122.