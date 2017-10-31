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29 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Филадельфией»

31 октября 2017, вторник. 05:44 Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 115:107 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Бен Симмонс, набравший 24 очка. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 22 очка. За «Хьюстон» 29 очков набрал Джеймс Харден, ещё 25 — Эрик Гордон. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

В ещё одном матче «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме вырвал победу у «Майами Хит» — 125:122.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс:
Филадельфия Сиксерс:
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
122 : 125 ОТ (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Уэйтерс - 33, Олиник - 23, Горан Драгич - 18, Адебайо - 13, Уинслоу - 10, Уайт - 6, Ричардсон - 5, Джонсон - 2, Уайтсайд, Хаслем, Микки, Уильямс, Эллингтон, Хэммонс, Уолтон, Макгрудер
Миннесота Тимбервулвз: Тиг - 23, Уиггинс - 22, Таунс - 20, Батлер - 16, Кроуфорд - 13, Бьелица - 9, Гибсон - 7, Дьенг - 6, Джонс - 5, Мухаммад - 4, Браун, Олдрич, Джорджес-Хант, Брукс, Паттон
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Джоэл Эмбиид
Новости. Баскетбол
31 октября 2017, вторник
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