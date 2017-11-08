36 очков Макколлума не помогли «Портленду» обыграть «Мемфис»

«Мемфис Гриззлиз» вырвал победу у «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 98:97. Самым результативным у победителей стал Тайрик Эванс — 21 очко. Ещё 20 очков набрал Майк Конли, 16 — Марк Газоль. У «Портленда» 36 очков на счету Си Джея Макколлума, 16 набрал Эван Тёрнер.

В ещё одном матче «Филадельфия Сиксерс» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв на выезде «Юту Джаз» — 104:97. В составе победителей дабл-даблы оформили Дарио Шарич (25 очков, 10 подборов), Бен Симмонс (16 очков, 13 подборов) и Роберт Ковингтон (14 очков, 12 подборов). Также 20 очков набрал Джей Джей Редик. У «Юты» 19 очков на счету Родни Худа, Руди Гобер набрал 16 очков и сделал 15 подборов.