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36 очков Макколлума не помогли «Портленду» обыграть «Мемфис»

Баскетбол

«Мемфис Гриззлиз» вырвал победу у «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 98:97. Самым результативным у победителей стал Тайрик Эванс — 21 очко. Ещё 20 очков набрал Майк Конли, 16 — Марк Газоль. У «Портленда» 36 очков на счету Си Джея Макколлума, 16 набрал Эван Тёрнер.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
97 : 98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 36, Тёрнер - 16, Напьер - 12, Лиллард - 12, Нуркич - 6, Вонле - 6, Харклесс - 5, Коннотон - 4, Уилкокс, Суониган, Коллинс, Амину, Болдуин, Лейман, Леонард, Дэвис
Мемфис Гриззлиз: Эванс - 21, Конли - 20, Марк Газоль - 16, Эннис - 10, Брукс - 7, Райт - 7, Мартин - 7, Чалмерс - 7, Парсонс - 3, Хантер, Харрисон, Грин, Селден, Симмонс, Дэвис, Маклемор, Рэбб

В ещё одном матче «Филадельфия Сиксерс» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв на выезде «Юту Джаз» — 104:97. В составе победителей дабл-даблы оформили Дарио Шарич (25 очков, 10 подборов), Бен Симмонс (16 очков, 13 подборов) и Роберт Ковингтон (14 очков, 12 подборов). Также 20 очков набрал Джей Джей Редик. У «Юты» 19 очков на счету Родни Худа, Руди Гобер набрал 16 очков и сделал 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
97 : 104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Худ - 19, Гобер - 16, Инглс - 15, Рубио - 11, Сефолоша - 8, Митчелл - 8, Юдо - 8, Фэйворс - 5, Нето - 4, Йеребко - 3, Бёркс, Джонсон, О'Нил, Уолтерс, Гриффин, Экзам, Брэдли
Филадельфия Сиксерс: Шарич - 25, Редик - 20, Симмонс - 16, Ковингтон - 14, Андерсон - 8, Луваву - 7, Макконнел - 7, Холмс - 6, Джонсон - 1, Паллен, Коркмаз, МакАду, Окафор, Стаускас, Бэйлесс, Фульц, Эмбиид
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Портленд Трэйл Блэйзерс Филадельфия Сиксерс Юта Джаз Дарио Шарич Си Джей Макколлум
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