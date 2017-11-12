До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Попович и Дивац навестили восстанавливающегося после сердечного приступа Паспаля

Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович и генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац навестили в больнице восстанавливающегося после сердечного приступа знаменитого сербского экс-форварда Жарко Паспаля, сообщает Sacramento Bee.

Дивац и Паспаль долгое время были партнёрами по «Партизану» и сборной Югославии. Также Паспаль в течение одного сезона выступал за «Спёрс» под руководством Поповича. Именно в Сан-Антонио бывший баскетболист сейчас проходит лечение в качестве гостя Поповича.

Источник: The Sacramento Bee Сообщить об ошибке
Теги
Владе Дивац Грег Попович
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент