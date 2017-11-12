Попович и Дивац навестили восстанавливающегося после сердечного приступа Паспаля

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович и генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац навестили в больнице восстанавливающегося после сердечного приступа знаменитого сербского экс-форварда Жарко Паспаля, сообщает Sacramento Bee.

Дивац и Паспаль долгое время были партнёрами по «Партизану» и сборной Югославии. Также Паспаль в течение одного сезона выступал за «Спёрс» под руководством Поповича. Именно в Сан-Антонио бывший баскетболист сейчас проходит лечение в качестве гостя Поповича.