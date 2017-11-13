«Детройт» продлил победную серию до 5 матчей, обыграв «Майами»

«Детройт Пистонс» победил «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 112:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тобиас Харрис, набравший 25 очков. В активе Эйвери Брэдли 24 очка, Андре Драммонд собрал 17 подборов. За «Майами» 20 очков и 12 подборов набрал Хассан Уайтсайд, 18 очков в активе Горана Драгича.

Эта победа стала для «Пистонс» пятой подряд и восьмой в последних девяти матчах.