Леброн Джеймс поддержал Колина Каперника

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выразил слова поддержки бывшему квотербеку «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колину Капернику, который до сих пор остаётся без команды после прошлогоднего инцидента — футболист отказался встать во время исполнения американского гимна в знак протеста против расизма в США.



«Я не представитель НФЛ, не разбираюсь в их правилах. Но посмотрите, Коперник — игрок НФЛ. Все игроки там получают вторые и третьи шансы, хотя они даже близко не так талантливы, как Колин. Он был отвергнут лигой, и я не уважаю этого.



Единственная причина, по которой он до сих пор без команды, — тот факт, что он преклонил колено во время исполнения гимна. Я смотрю футбол по воскресеньям, четвергам и понедельникам. Я вижу всех этих защитников, новичков, они играют, когда стартовый состав травмирован, смотрю на тех, кто уже в старте. Каперник играет лучше большинства этих парней, давайте говорить честно», — приводит слова Джеймса Sportando.