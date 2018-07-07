В Лос-Анджелесе появилось граффити с изображением Джеймса
Известный калифорнийский художник Йонас Невер нарисовал граффити в честь перехода форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Граффити было сделано на стене одного из ресторанов Лос-Анджелеса.
Фото доступно на странице Йонаса Невера в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, ранее стало известно, что Джеймс договорился с «Лейкерс» о четырёхлетнем контракте на $ 154 млн.
В минувшем розыгрыше плей-офф Леброн набирал по 34,0 очка, собирал по 9,1 подбора, отдавал по 9,0 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 1,0 блок-шота за 41,9 минуты в среднем за игру.
Лю: был шокирован решением Джеймса перейти в «Лейкерс»
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