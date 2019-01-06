Керр: 4 года назад «Голден Стэйт» был самым быстрым в НБА, а сейчас – в середине

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» высказал мнение о тенденциях развития баскетбола в лиге.



«Несомненно, лига кардинально изменилась по сравнению с 2015 годом. Другие команды стали подражать нам во многом, и в первую очередь в темпе. Четыре года назад мы были самой быстрой командой НБА. А сейчас находимся по этому показателю где-то в середине, хотя и сами стали играть быстрее. Но вся лига ускорилась, стала использовать лёгкие пятёрки и бросать много трёхочковых», – передаёт слова Керра ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 127:123. Команды в ней суммарно реализовали 41 трёхочковый, установив таким образом новый рекорд лиги.