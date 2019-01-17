«Сан-Антонио» обыграл «Даллас», Дончич набрал 25 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» на выезде взял верх над «Даллас Маверикс» — 105:101. Хозяева выиграли первую четверть со счётом 35:20, но уступили во всех последующих, уступив преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал новичок «Далласа» Лука Дончич, набравший 25 очков и реализовавший 3 броска из 9 из-за дуги. Также на его счету 8 подборов и 8 результативных передач. В паре шагов от дабл-дабла остановился Деандре Джордан – 9 баллов и 9 подборов.

В составе «Спёрс» 17 очков набрал Марко Белинелли, по 14 – Руди Гэй, Демар Дерозан и Пэтти Миллс.

«Сан-Антонио» (26-20) впервые победил за три матча. У «Маверикс» (20-24) пять поражения в семи встречах.