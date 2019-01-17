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«Сан-Антонио» обыграл «Даллас», Дончич набрал 25 очков

«Сан-Антонио» обыграл «Даллас», Дончич набрал 25 очков
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» на выезде взял верх над «Даллас Маверикс» — 105:101. Хозяева выиграли первую четверть со счётом 35:20, но уступили во всех последующих, уступив преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал новичок «Далласа» Лука Дончич, набравший 25 очков и реализовавший 3 броска из 9 из-за дуги. Также на его счету 8 подборов и 8 результативных передач. В паре шагов от дабл-дабла остановился Деандре Джордан – 9 баллов и 9 подборов.

В составе «Спёрс» 17 очков набрал Марко Белинелли, по 14 – Руди Гэй, Демар Дерозан и Пэтти Миллс.

«Сан-Антонио» (26-20) впервые победил за три матча. У «Маверикс» (20-24) пять поражения в семи встречах.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
101:105
(35:20, 21:25, 24:30, 21:30)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Мэттьюз - 13, Финни-Смит - 12, Барнс - 11, Джордан - 9, Пауэлл - 9, Клебер - 7, Брансон - 6, Новицки - 6, Харрис - 3, Макон, Брокхофф, Межри
Сан-Антонио Спёрс: Белинелли - 17, Миллз - 14, Дерозан - 14, Гэй - 14, Форбс - 12, Дав. Бертанс - 12, Олдридж - 8, Уайт - 6, Пёлтль - 6, Пау Газоль - 2, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
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