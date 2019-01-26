Дорелл Райт: никто не летает так много, как «Локомотив-Кубань»

Форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». По словам Райта, «Локомотиву» предстоит еще один непростой матч, в котором важно сохранить концентрацию.



«Локо» предстоит еще один непростой матч. В последнее время у нас много переездов, никто другой не летает так много. Нужно сохранить концентрацию и правильно настроиться на игру с «Пармой». Продолжаем совершенствовать свой баскетбол. Прогрессируем от игры к игре и намерены продолжать этот процесс», — приводит слова Дорелла Райта официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится 27 января 2019 года в Перми. Начало — в 16:00 по московскому времени.