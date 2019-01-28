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«Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв «Финикс»

«Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв «Финикс»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» — 116:102. После первой половины игры «озёрники» повели с преимуществом в 12 очков.

Дабл-даблом из 24 очков и 16 подборов в составе победителей отметился центровой Ивица Зубац. Также 24 балла на счету Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. 22 балла в активе Брэндона Ингрэма, 17 – у Лэнса Стивенсона. Леброн Джеймс и Кайл Кузма не принимали участия во встрече.

В составе «Финикса» дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Ришон Холмс. 21 очко на счету Девина Букера, 17 – у Келли Убре.

«Лейкерс» (26-24) прервали серию из трёх поражений и приблизились к зоне плей-офф Западной конференции. У «Финикса» (11-41) восемь проигрышей кряду.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
116:102
(31:27, 34:26, 25:28, 26:21)
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Зубац - 24, Колдуэлл-Поуп - 24, Ингрэм - 22, Стивенсон - 17, Рондо - 8, Бизли - 8, Харт - 5, Макги - 5, Вагнер - 3, Кузма, Карузо, Чендлер, Михайлюк
Финикс Санз: Букер - 21, Убре - 17, Бриджес - 16, Джексон - 12, Холмс - 12, Кроуфорд - 7, Терри - 5, Бендер - 5, Окобо - 4, Дэниелс - 3, Эванс, Андерсон
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