«Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв «Финикс»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» — 116:102. После первой половины игры «озёрники» повели с преимуществом в 12 очков.

Дабл-даблом из 24 очков и 16 подборов в составе победителей отметился центровой Ивица Зубац. Также 24 балла на счету Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. 22 балла в активе Брэндона Ингрэма, 17 – у Лэнса Стивенсона. Леброн Джеймс и Кайл Кузма не принимали участия во встрече.

В составе «Финикса» дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Ришон Холмс. 21 очко на счету Девина Букера, 17 – у Келли Убре.

«Лейкерс» (26-24) прервали серию из трёх поражений и приблизились к зоне плей-офф Западной конференции. У «Финикса» (11-41) восемь проигрышей кряду.