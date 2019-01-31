«Бостон» разгромил «Шарлотт» благодаря дабл-даблам Брауна и Розира

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» на домашнем паркете разгромил «Шарлотт Хорнетс» — 126:94. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 35:16.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл (17 баллов и 10 результативных передач) на счету Терри Розира. 20 баллов в активе Джейсона Тэйтума, 15 – у Маркуса Морриса. Кайри Ирвинг не принимал участия в матче.

У гостей 21 балл на счету Кембы Уокера, 16 – у Малика Монка, 13 – у Николя Батюма.

«Бостон» (32-19) одержал седьмую победу в восьми матчах. У «Шарлотт» (24-26) два поражения в трёх встречах.