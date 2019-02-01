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Йованович: перед матчем с ЦСКА у «Локомотива-Кубань» усечённая ротация

Йованович: перед матчем с ЦСКА у «Локомотива-Кубань» усечённая ротация
Баскетбол / Единая лига ВТБ

3 февраля в Москве состоится центральный матч игровой недели в Единой лиге ВТБ, в котором ЦСКА примет «Локомотив-Кубань». В преддверии поединка ожиданиями от него поделился наставник краснодарцев Владе Йованович, посетовавший на загруженный график и кадровые проблемы.

«После поражения во Франции нам предстоит тяжёлый матч с ЦСКА, одной из сильнейших команд Европы. Это уже третья выездная игра подряд для «Локо». «Армейцы» со своей стороны проведут третий матч за неделю, что для них тоже непросто. Но мы сейчас обладаем усечённой ротацией, а на встречу с АСВЕЛом истрачено много энергии. В этой ситуации мы должны показать характер и сразиться за победу», — цитирует специалиста официальный сайт краснодарского клуба.

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