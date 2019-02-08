Джеймс и Адетокунбо провели первый обмен в истории Матча звёзд НБА

Капитаны сборных Матча звёзд НБА Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо после окончания процедуры драфта своих команд впервые в истории подобного мероприятия провели обмен, сообщает ESPN. Джеймс предложил своему визави отдать разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, а взамен получить разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, и Адетокунбо согласился.



Джеймс находится в дружеских отношениях с Симмонсом, а их интересы представляет один и тот же агент. Во время драфта Леброн имел возможность выбрать Симмонса раньше, чем Адетокунбо, но предпочёл взять Энтони Дэвиса и Клэя Томпсона.



Процедура драфта команд на Матч звёзд проводится второй год. Ранее во встрече состязались сборные Восточной и Западной конференций.