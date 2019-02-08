Неудачная попытка данка Уэстбрука – в видеообзоре матча «Оклахома-Сити»–«Мемфис»

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке принимал «Мемфис Гриззлиз» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди самых ярких моментов встречи оказались неудачная попытка разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука исполнить размашистый данк в быстром отрыве и его же более аккуратный успешный бросок сверху позднее.



Матч завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 117:95. Самыми результативными игроками встречи с 27 очками стали форвард победителей Пол Джордж и мощный форвард «Мемфиса» Джейрен Джексон. Теперь «Тандер» занимают в Западной конференции 3-е место с соотношением побед и поражений 35-19, а «Гриззлиз» – 14-е (22-34).

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